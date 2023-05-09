台中市霧峰區五福里車籠埤排水護岸崩裂、掏空情形嚴重。（潘虹恩攝）

台中市霧峰區五福里車籠埤排水護岸崩裂、掏空情形嚴重。（潘虹恩攝）

台中市霧峰區五福里地勢低窪，過去每逢下雨，車籠埤排水因護岸過低總會淹水成災，近期民眾發現護岸再次崩裂、掏空，相當擔心雨季來臨又釀災；台中市議員林碧秀9日邀集相關單位會勘，水利局將先搶修破損部分，並討論後續護岸修復方案，盼汛期前完成修復。

林碧秀指出，五福里算是霧峰區地勢最低的地方，過去10幾年每每水災、風災，五福里都很嚴重，尤其八八水災那時特別嚴重，中央、地方一起配合建設才有所改善；如今車籠埤排水護岸又裂開、淘空，若不趕快搶救，這陣子下大雨勢必會對五福里造成危險。

林碧秀表示，五福里有大片稻田，稻作長得漂亮，即將要收割，若是淹水導致車籠埤排水整個崩塌，甚至危害到農作，後果不堪設想；水災自主防災社區隊員黃炳南也說，該區只要下點小雨，就會整個淹進來，希望市府及時處理，讓種田的農民不要遇到大雨就憂心忡忡。

水利局副局長馬名謙指出，該護岸是比較老舊的砌石護岸，後陸續進行加高並施作防風牆，今天會勘發現護岸已有下陷跡象，這將會是防汛缺口，水利局會盡速派工先來搶修，至少會先用鋼軌樁和太空包補強，不要讓汛期時護岸整片倒塌；水利局後續也會和工程廠商、顧問公司討論，能否一次對護岸進行永久修復，希望汛期前能完成修復，目前粗估搶修與重建經費約為1000萬左右。

五福里長陳岳彬表示，他去年8月發現車籠埤排水護岸有掏空，反映後9月有人來修補，就安全了，未料今年3月又掏空，前來會勘的工程師曾向他表示，這個情況相當嚴重；他說，如果釀水患，農民一次的損失就很多了，希望市府趕快修復，帶給百姓安全的環境。