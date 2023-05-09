中國大陸外交部發言人汪文斌9日主持例行記者會。美媒提問說：根據日本媒體報導，美國、日本和韓國計畫要連接雷達，以跟蹤有關北韓彈道飛彈的即時資訊。中方是否擔憂此舉將會加強美國及其盟友對中國的監視，以及這是否違反中國和文在寅政府所達成的「三不」原則？對此，汪文斌表示，希望韓方切實按照雙方就薩德問題達成的相關共識，繼續妥善處理和管控好這一問題，避免兩國關係受到不必要干擾和影響。

汪文斌說：「首先我要說的一點是朝鮮半島問題的本質是政治和安全問題，根源在於冷戰殘餘仍存，和平機制缺失」，汪文斌對此表示，美日韓以半島問題為藉口，加強軍事合作，無助於化解冷戰殘餘，推動半島和平機制進程，只會加劇地區陣營對抗風險，破壞各方本就脆弱的互信，損害他國戰略安全利益。半島形勢如因此滑向緊張對立、軍備競賽的惡性循環，相關各方難辭其咎。

汪文斌說，中韓雙方就薩德問題達成的相關的共識，要重申的是，中韓兩國外長去年8月青島會晤時就妥善處理薩德問題、不使其成為影響兩國關係發展的絆腳石達成共識，希望韓方切實按照雙方共識，繼續妥善處理和管控好這一問題，避免兩國關係受到不必要干擾和影響。