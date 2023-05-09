近年來國人因晚婚、育兒成本增加及職涯發展等原因，生育年齡普遍延後，此舉也提升不孕風險。台南市議員李宗翰9日在定期大會衛生局工作報告時，建議市府比照桃園市、新竹市的做法，補助台南市女性AHM卵巢檢測及凍卵，讓女性在生涯安排上能有更多彈性與選擇。衛生局長蘇世斌回應說，將盡快掌握相關資料，並報請市長作為政策參考。

李宗翰指出，市長黃偉哲提高台南市的生育補助，並推出月子補助，對於有意願懷孕的女性都是鼓勵。然而，目前造成少子化的原因，除育兒成本增加之外，部分也受到晚婚趨勢、個人職涯發展等影響；甚至還有部分有意願生產的女性，即使經濟條件允許，也受限身體因素無法成功受孕，因此建議市府補助AHM卵巢功能檢測及凍卵，以因應少子化問題。

李宗翰還說，AHM卵巢功能檢測能協助女性認識自身卵巢的情況，進而評估自己的生涯規畫，決定是否要凍卵。如果財政允許，還應鼓勵25至40歲女性，每3至5年進行1次檢測；如果檢測後，發現卵巢功能不佳，但仍有意願生育子女，卻尚未婚配或希望等待更佳時機者，則應考量進一步提供凍卵補助，以協助更多女性在追逐夢想的同時，也能增加未來完成當母親的夢想的可能性。目前桃園市、新竹市政府均已針對不孕症婦女，提供3萬元的凍卵補助。

李宗翰認為，近年中央已經推動不孕症治療補助方案，鼓勵生育，但對象僅限於不孕夫婦；問題是，現今社會提倡多元成家，應該讓單身女性也有相同的機會，且部分不孕症可透過早期發現、早期凍卵，提高生育機率，台南市應該更早一步推動。

李宗翰強調，目前台南是6都中唯2沒有婚前或婚後孕前健檢相關補助的城市，但前述健檢多側重於性病檢查等，無法真正幫助到夫妻進行生育規畫，如能補上AHM卵巢功能檢測及凍卵補助，將能超車其他幾都。

市議員李中岑也認為，不少現代女性因工作及生活壓力，導致受孕不完整，即使受孕也無法順利生產，甚至還得被迫流產，但相對於不孕症的問題，政府顯然並未照顧到此一部分，亦應該盡快補上。

衛生局長蘇世斌答詢表示，將瞭解不孕症父母所需要的預算規模，以及評估全面補助需要多少預算，盡快掌握相關資料，再報請市長作為政策參考。