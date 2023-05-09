內內今穿透膚上衣若隱若現，更添性感。（SWAG提供）

女輔導長「內內」2月與男友在營區拍攝性愛影片，事後遭有心人士外流，驚動陸軍司令部，內內被記2大過、2小過，兩人也遭懲處退伍離營。內內經過時間沈澱，確定加盟全台最大成人平台SWAG，她今（9日）首度接受媒體聯訪，嬌羞分享床上癖好。

今年25歲的內內，被問到偏好的姿勢，害羞表示「還好欸，就是舒服就好，享受當下，題材不受限。」喜歡SM嗎？她也相當大方，覺得重口味的主題都可以試試看，她也坦言自己偏M屬性，「喜歡男生主動」。

之前簽志願役入伍，退出國軍時僅3年多，因此有賠償一些違約金。內內今穿透膚上衣，大方露出雙峰，若隱若現十分性感，內內與SWAG簽約2年，薪資比中尉高出5倍，她今坦言錢是簽約的誘因，「多很多錢，當然好啊，假設之後有機會，會繼續拍下去」，至於目前薪資？內內表示目前不方便透露，僅透露過去一個月賺5萬多。

內內坦言從國軍勇敢轉戰AV界，有考慮一段時間，跟家人、男友溝通過後，都覺得「拍AV」不是件違法的事，所以勇敢接受挑戰，「他們都很支持我，我想讓更多被外流的人知道，要為自己發聲，畢竟數位性暴力很常見，我願意拍，不代表我願意被外流」，她也透露未來不排斥跟交往3年的男友一起拍片。