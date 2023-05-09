曾被《Forbes》雜誌譽為世界7大令人期待公園的台南河樂廣場，2020年啟用以來，深受市民及觀光客喜愛，由於廣場規畫11處空間可提供業者進駐，台南市政府今天宣告招商成功並舉行簽約儀式，將由台灣守護文創公司進駐，將透過引進文創、休閒、餐飲等特色，打造台南運河新亮點，預計最快9月營運。

市長黃偉哲指出，河樂廣場在2020年開幕時，給大家留下很深刻的印象，但如何讓好的建設、景點在風光開幕後，能夠持續吸引市民與遊客造訪，並經營出獨特的風味，是很大的挑戰。

他也提到，期待河樂廣場能夠永續經營，吸引台南市民及遊客持續造訪，讓河樂廣場的文化、歷史、親子休閒意象，深植市民的心中，同時也期待河樂廣場能成為見證台南以及台灣歷史場域之處。

台灣守護文創公司董事長陳仁昌指出，未來將打造光雕、竹構2座大型裝置藝術，也對河樂廣場營運有信心，未來將延續河樂廣場「The Spring」春天與湧泉雙重意涵，連結海安路與運河的中正商圈，打造台南嶄新生活圈，為城市發展注入新的力量。

經發局也表示，期待民間機構進駐後將更加活絡週邊商圈、吸引更多旅遊人潮，打造台南運河新亮點。