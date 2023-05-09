美國要求土耳其提供S-400防空系統給烏克蘭但已遭拒絕

安卡拉因堅持採購俄製S-400，慘遭華府踢出F-35隱形戰機專案外，如今美國力促土耳其，將這款防空系統提供給烏克蘭。然而，土耳其外長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）說，安卡拉已拒絕。

據土耳其國營安納杜魯新聞社（Anadolu）報導，卡夫索格魯強調，華府的這類提案令人無法接受，因為這侵害了安卡拉的主權。

綜合外電報導，卡夫索格魯告訴土耳其新聞網（Haberturk），這提案影響安卡拉的獨立，而他們已斷然拒絕。土耳其官員不斷強調，安卡拉採購S-400是為了國家安全，沒有任何國家有權干預。

2017年時，土耳其和俄羅斯簽約，採購價值達25億美元（近770億台幣）的S-400防空系統。而第一批已於2019年交付土耳其，接著莫斯科2022年8月說，第二批S-400也在路上。不過，據土耳其媒體報導，由於安卡拉反對合約中禁止將S-400轉賣第三國的條款，2023年3月將交付時程推遲。

當被問及，土耳其有沒有可能重返F-35專案時，卡夫索格魯強調，「安卡拉不想重返那專案，只想從華府那兒把退出專案前為買戰機所付出，但根本沒拿到戰機的錢拿回來。」

他並指出，土耳其目前正在研製自家的戰機。不過，他也表示，安卡拉有意改善和美國的關係，也想採購F-16戰機和現代化套件。

安卡拉原本向美國訂購了超過100架F-35，但後來被華府踢出F-35專案後，就一直要求美方退還14億美元（近430億台幣）已支付的款項。此外，土耳其反對黨說，加入西方制裁俄羅斯很「冒險」，因為這類措施可能損及土國經濟和能源業。