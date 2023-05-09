桃園市長張善政今天出席「2023桃園繡球花季」記者會。（陳夢茹攝）

桃園市長張善政今扮演「爸爸」角色，體驗嫁女兒的感覺，直呼自己只有兒子，從沒想過有一天有嫁女兒的機會。（陳夢茹攝）

2023桃園繡球花季即將於13日起在復興區登場，復興區於30年前成功栽培繡球花，成為北台灣最大的繡球盆花產區，培育及銷售成績名列前茅，今年以「浪漫愛情」為主題，並和婚紗業者合作辦理告白活動，場區內許多大型裝置藝術，歡迎民眾規畫輕旅行。

「繡球花引進及培育的背後有段浪漫故事！」桃園市長張善政說，故事的女主角是中興花卉農場的女主人黃太太，她在30多年前到日本因緣際會看到美麗的繡球花，當下覺得相當漂亮，返台後仍非常懷念，丈夫黃雄杰得知此事後，就將繡球花的種苗引進台灣並經過多次的改良，最後才成功培育出繡球花。

張善政表示，2023桃園繡球花季將於本月13日至21日在復興區台七桃花源休閒農業區枕頭山商圈、鄰近步道及周邊農場繽紛登場，面積高達500公頃，繡球花的外型圓滾滾，象徵著圓圓滿滿，因此這次也與婚紗業者合作，推出愛情告白抽婚紗的網路活動。復興區現在除了有繡球花可以看，還有媽媽桃能品嚐，歡迎民眾攜家帶眷或情侶一起來玩，另也預祝有情人終成眷屬。

農業局說明，桃園繡球花季為期9天，「愛情告白抽婚紗網路活動」將從13至21日止，民眾只要到活動會場與指定裝置藝術合照，並上傳至台七桃花源休閒農業區粉專指定貼文並標記另一半告白，即有機會抽中價值4萬5000元的婚攝專案。不僅如此，由青年事務局辦理的「愛在復興」未婚情侶闖關活動也在13日熱鬧登場，參加者穿梭繡球花田，尋找美麗珍貴的繡球花品種「未來」，象徵未婚情侶未來能修成正果、永結同心。

21日還有「Show出你的愛」主題闖關活動，民眾們當天要一起到枕頭山商圈主展區，至現場完成拍貼機合影留念及大聲公show愛2個闖關任務，就可獲得限量300組的心葉毬蘭小多肉。

農業局另也提醒，山區道路假日容易塞車，鼓勵民眾搭乘交通接駁車，假日期間枕頭山商圈周邊部分道路將交通管制，假日有規畫園區內、外不同的接駁方式。園區內為藍線，接駁時間早上9點至下午5點，每30分鐘行駛1班；園區外為綠線，接駁時間從早上8點半至下午5點半，每30分鐘行駛1班。