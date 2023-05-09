以2023年來看，聯詠今年看好具成長動能的產品包括TV SoC(4K/8K)、VR(擴增實境)/AR(虛擬實境)、高階電競NB等。OLED Drive產品聯詠則維持先前看法，預計今年全年OLED出貨會相較去年成長，聯詠在產品競爭優勢包括有技術領先、產品組合優異、客戶多元，以及產能無虞。

談到第三季甚至下半年產業狀況，王守仁表示，當下全球通膨仍在，利率也在高水位，總體經濟的變數還很多，市場成見度有限，但年底歐美傳統旺季還是可以期待，另外，聯詠看好新產品第三季需求有機會持續往上。

聯詠毛利率趨勢一直是法人圈、市場關注的焦點，王守仁表示，毛利率一直是聯詠努力的目標，聯詠會繼續透過3大面向維繫毛利率表現，即新產品、出貨產品組合優化，以及執行成本控管提升長期毛利，這是聯詠長期的大方向。

價格部分，王守仁指出，觀察面板價格的發展，相信後續驅動IC的ASP應該可以漸趨穩定。