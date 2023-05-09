根據韓國官方數據，利用網路做生意的數位線上業者，在過去5年期間數量整整多出1倍以上。2022年已有54.3萬韓企，藉由電商Coupang以及Naver等購物平台交易，較2018年約21.86萬左右大幅增加，顯示韓國網路產業蓬勃發展。

外資4月淨買超5.96兆韓元，約45億美元韓國股票與債券，創16個月以來單月最大買超金額。債券方面，累計持有約226.8兆韓元，占4月韓債規模9.3%。韓股則累計持有661.2兆韓元，占總市值26.6%。其中，大型權值股買最多，像是三星電子以及現代汽車。

權值股漲跌互見，三星電子跌0.91%，現代汽車漲1.23%，SK海力士跌1.58%，LG化學也跌0.55%。不過，電商大廠Naver漲1.93%，製藥業者SK Bioscience大漲5.41%，Celltrion更是狂升5.79%。

韓元兌一美元在1,323.9價位附近，韓元貶2.5元。

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