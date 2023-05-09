雖因升息因素導致成本提高，和潤企業已連續三個月之單月合併營收年成長26%以上，且第一季亦創下單季同期合併營收、稅後淨利、合併保有資產之歷史新高紀錄，整體獲利仍較去年同期成長3%以上，惟因去年發行特別股之股息於今年第一季一次扣除0.11元之每股盈餘，故結算後第一季每股盈餘為1.63元，低於去年的1.69元，且創下6個季度新低。

和潤企業自去年啟動和潤3.0計畫以來，營運策略調整，業務發展重點從「車」跨足「非車」，從「融資」到「投資」，持續開發新業務，並積極拓展海外市場；除了在大陸轉投資事業和運國際業績獲利皆穩健成長外，為了持續推展海外事業成長動能，5月4日經和潤企業董事會通過入股柬埔寨汽車租賃公司Ly Hour Leasing PLC(李華租賃)，預計投資1700萬美元，取得35%股權，正式進軍東南亞市場。

董事長劉源森表示，選定柬埔寨作為和潤南向布局的第一站，主要考量目前柬埔寨的經濟正處於成長起飛的階段，其市場消費潛力及業務推展上仍極具發展空間，同時國內多家金融業在當地的獲利績效都相當良好，而李華租賃在當地經營車輛租賃事業已有六年，業務與獲利均有不錯的成績，故綜合考量下，第一階段先取得李華租賃三分之一股權，正式進入柬埔寨市場，未來再逐漸擴大至其他地區與國家，進而藉此加速和潤的國際化腳步和發展。