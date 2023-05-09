東部汽車未來也規畫在全新的玉里服務廠可併修多元化品牌，致力滿足TOYOTA、LEXUS以及HINO商用車顧客的需求。

成立於民國98年的東部汽車，長年深耕花蓮台東，為擴大服務在地民眾，於東台灣地理中心點、花東間最大的城鎮-玉里，購置土地新建廠房，經過一年的建設，舉辦TOYOTA玉里服務廠落成典禮。新玉里廠為2層樓的獨立建築，外觀風格展現在地「璞石閣」特色；總建物面積也由原有的80坪提高至455坪，擁有新車展示空間之外，售後服務則配置可達14個維修車位，包括1個備有全自動四輪定位儀的輪胎更換位，以滿足廣大車主對於保養與保修等需求；舒適寬敞的客戶休憩區，則讓消費者在等待維修過程時，能夠享受美好的寧靜與閒適的氛圍；在綠能投入方面，玉里廠建置了快充充電樁以及太陽能電廠，積極響應台灣淨零碳排的永續目標，完整的車輛服務堪稱東台灣第一。