交通部觀光局今公布日本地區台灣觀光代言人為當紅女神川口春奈，根據調查，台灣是日本民眾赴海外旅遊的排行第2名，觀光局盼藉由川口的高人氣，拉攏20至39歲年輕族群來台旅遊，目標今年的日客人數要突破100萬人次。

觀光局指出，日本向為台灣前3大國際客源市場，2019年來台旅客已超過216萬人次。根據日本國民赴海外旅遊動向調查指出，今年黃金周，以距離近、旅遊天數短的台灣，是日本民眾赴海外旅遊的排行第2名。

去年以日劇《Silent》爆紅，海內外皆擁高人氣的日本新生代天后川口春奈，在戲劇演出受到相當的關注，其親近感的特質是讓女性觀眾爭相模仿的對象。觀光局副局長林信任表示，日本20至39歲是海外旅遊興趣最高的族群，重疊度與川口春奈的粉絲相當高，因此相中她作為台灣觀光代言人。

這次來台拍攝宣傳影片期間，預定走訪台灣北、中、南部各地景點，將由川口春奈帶著大家探索台灣，讓大家看看「好想吃的美食」 、「好想去的景點」、「好想體驗的活動」、「好想感受的人情味」的台灣，希望藉由代言人的魅力帶動日本旅客來台。

林信任表示，日本是疫後台灣最重要的市場，日本旅客對台灣美食、文化很有興趣，2019年有216萬人次來台，今年目前為第2大境外市場，希望今年能突破100萬人次。

川口春奈說，對台灣的印象是東西非常好吃，台灣人也很溫暖、友善，去哪都能感受到人的微笑。她很高興能代表向日本人宣傳台灣的美好，希望這次來台一連串行程，能深度體驗台灣、讓日本旅客願意來旅遊。

觀光局預定於7月在日本首播對日宣傳新形象影片，亦將透過日本電視廣告、戶外電子看板、社群媒體、車站廣告等各項通路強力放送。觀光局今年也將運用川口春奈個人YOUTUBE頻道、東京PARCO辦理臺灣體驗活動、網紅SHOWROOM爭霸戰、網紅踩線口碑行銷等各式公關宣傳計畫，藉由代言人及網紅的影響力，爭取日本旅客來台觀光。