針對鴻海創辦人郭台銘說，採購疫苗期間接獲時任總統府秘書長李大維去電阻止購買疫苗，並批評政府阻擋疫苗採購，李大維今天透過海基會回應，從未有過這類談話內容。

海基會9日下午3時許代海基會董事長李大維，透過書面回應郭台銘指控。

李大維表示，當年那段期間，正是衛生福利部等政府部門為這項採購案努力、進入緊鑼密鼓的階段，郭台銘更全程參與，多次在臉書說明進度，絕對比任何人都清楚政府和總統的用心與努力。

他說，基於兩人多年友情，以及照顧國民健康的初衷，於公於私都全力協助溝通，最後促成台積電、永齡與慈濟的捐贈案，創下公私部門通力合作順利採購疫苗的最佳範例。

李大維強調，很遺憾事實受到扭曲，讓原本美事一樁的善舉，蒙上不該有的陰影，「站在曾經是朋友的立場上，知道郭先生是為了選舉，但凡事要遵循關公忠義信實的精神」。

郭台銘9日下午1時許在臉書發文批評總統府阻擋疫苗採購。文中提到，2021年5月，國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，向政府表示願意採購疫苗，李大維是政府代表，溝通無數次；6月17日卻接到李大維電話稱，「這個大小姐說，你還是不要買了」。