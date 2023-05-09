相對去年同期高檔狀態，南亞、台塑化4月營收年減28.1％、26.5％；台塑、台化4月營收年衰退35.6％、30％。

台塑因適逢清明長假及回教齋戒月，且大陸4月製造業採購經理人指數49.2低於3月的51.9，再度跌破景氣榮枯線，加上部分產品配合客戶船期安排，延至5月交運，4月銷量比3月減少11萬噸。

尤其，4月杜拜原油及乙、丙烯合約平均價格年跌18.9％、25.3％及22.6％，台塑4月產品平均價格年跌17~51％，4月營收月年明顯縮減；前四月營收684.1億元，年減28.9％。

南亞表示，大陸年初疫情管制鬆綁、經濟活動開始回溫後，近來復甦腳步略為走緩；歐美在俄烏衝突未解及銀行業風波干擾，經濟無明顯起色；加上全球電子業仍有庫存壓力，4月產業表現不如預期。

其中，電子產業景氣恢復緩慢、庫存去化時程拉長，除車用、伺服器產品接單情況穩定以外，手機、PC、NB等相關材料需求疲弱，營收減少。塑膠加工產品因原料PVC價格看跌，導致客戶採購觀望，產品營收下滑。

台化指出，受油價上漲、同業檢修及減產，支撐PX、PTA、SM、丙酮價格小幅上揚，其餘產品因供需維持寬鬆未見轉機，且大陸復甦前景隱憂，影響價格震盪盤整。

台化4月ARO-3廠、SM海豐廠安排定檢歲修，PX、SM產銷量減少及萃餘油回售台塑化減少，合計影響23.3億元；PS、ABS、PP、PIA產銷調節，減少6億元；PTA客戶停車檢修減少提貨，影響1.4億元。

台化子公司福懋下游服飾品牌持續去化庫存，銷售減少3.5億元；台灣醋酸市場需求疲弱，銷售減少1.1億元；台化出光堅守接單價格，捨棄低價無利潤訂單，銷售減少1億元。

台塑化前四月營收2,327.04億元，年減7.3％。其中，4月原油煉製量1,126.3萬桶，比3月增加32.6萬桶，但受外銷油品船期影響，4月產品總銷售量1188.7萬桶，比3月減少167.7萬桶。

售價方面，4月杜拜原油均價月漲4.9美元／桶，但受外銷油品對原油價差大幅走弱影響，4月產品平均售價月減1.9美元／桶。