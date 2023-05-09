和大表示，切割後的新公司將結合關係企業高鋒產銷平台，將朝多元多角化發展，共同建構和大嘉義大埔美園區為全台最大AI智能化生產線的智慧工廠。

和大4月營收創歷史同期新高紀錄，今年以來營收逐月增長，前4月累計營收為22.19億元，年增5.96％。和大認為，隨著各車廠均朝電動車轉型發展，公司客戶轉型電動車過程中，燃油車會成長，但電動車也逐步跟進，預期在2027年電動車可超越燃油車，而和大將會是各車廠優先供應廠商首選，進而帶動營收持續成長。。

和大進一步指出，2023年預期各家電動汽車大廠勢必爭相發表新型電動車款及擴增生產產能，將持續維持百家爭鳴的榮景。因此和大近年積極佈署建置新世代AI廠房，以因應日益增多的歐美系車廠轉型電動車之投入及新創公司加入電動車市場。

和大嘉義五廠新建工程正緊鑼密鼓興建中，和大表示，預計今年第三季設備安裝，第四季正式投產，預期提高熱處理生產效率及製程瓶頸。

除此之外，配合美系客戶在地製造的政策驅使，公司已正式啟動美墨邊境覓地設廠的專案評估規劃，預計半年內決定廠址，至遲二年內第一期投產，以迎接未來電動皮卡、電動洲際卡車及自駕配送車隊等營運成長動能。