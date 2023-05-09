台達電指出，以三大業務範疇來細分，仍以電源及零組件占比最高，達59％、基礎設施占26％、自動化占15％。
台達電4月營收315.42億 寫同期新高
台達電（2308）今（9）日公佈4月合併營收，以315.42億元寫下史上最強4月業績，亦首度在4月衝破300億元關卡，相較於去年同期的272.74億元成長15.7％，惟仍較今年3月的341.8億元衰退7.7％，另累計前4月營收1,244.01億元，較去年同期1,098.12億元成長13％。
台達電（2308）今（9）日公佈4月合併營收，以315.42億元寫下史上最強4月業績，亦首度在4月衝破300億元關卡，相較於去年同期的272.74億元成長15.7％，惟仍較今年3月的341.8億元衰退7.7％，另累計前4月營收1,244.01億元，較去年同期1,098.12億元成長13％。
台達電指出，以三大業務範疇來細分，仍以電源及零組件占比最高，達59％、基礎設施占26％、自動化占15％。
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