王品集團今（9）日召開董事會，會中通過2023年第1季合併營收56.1億元，單季稅後淨利3.7億元，EPS達5.01元，賺逾半個股本，僅些微差距就賺贏2022全年，單季營收、淨利、EPS，全數刷新2012年掛牌上市後，單季歷史新高紀錄。

王品集團在內需回溫、節慶商機與多品牌綜效帶動之下，2023年以來不斷改寫紀錄，Q1繳出亮麗成績，1月~3月營收均創同期新高，單季合併營收躍升至歷史新高56.1億元，季增11.96％，年增19.84％。稅後淨利大幅年增203.21％至3.7億元。單季EPS 5.01元，較2022年同期大增3.37元，增幅為205.49％，一季就賺半個股本，創掛牌11年以來新高，與2022全年EPS 5.15元，僅一步之遙。

其中，台灣事業群表現強勁，長達10天農曆春節假期與情人節、228連假，全台305家門店來客熱絡，單日翻桌數倍增，帶動Q1營收一舉上攻至42.3億元，年增23.1％，季增6.21％，值得注意的是，從2021年Q1的31.1億元、2022年Q1的34.3億元到今年，台灣事業群已是連續3年寫下雙位數成長。大陸事業群則走出封控陰霾，在大陸刺激消費政策帶動下，Q1單季營收13.8億元，季增34.13％，年增10.87％。

王品集團同步公告4月自結合併營收達17.8億元，擺脫兩岸疫情干擾，相較2022年同期大增55.17％，再次改寫4月新高。台灣事業群受惠於清明連假5天國人聚餐熱潮，人氣吃到飽品牌「肉次方」、「和牛涮」各有3家門店突破千萬營收，加上「青花驕」2家、「夏慕尼」1家，合計共9家「千萬大店」，推升營收達13.8億元，年增53.79％，大陸事業群營收則回溫至4億元，年增60.11％。累計1-4月合併營收73.7億元，年增26.63％。

展望第二季，台灣事業群4月營收已創新高，看好5月母親節聚餐需求依舊暢旺。大陸市場在「五一」小長假期間，餐飲業迎來復甦。據商務部數據，整個假期餐飲休閒消費持續火熱，顯示消費者信心逐步回穩，餐飲業加快恢復向好、持續激發活力，為恢復和擴大消費提供有力支撐，隨著擴大消費政策推動、旅遊市場復甦，餐飲市場可望不斷回暖。

王品台灣事業群旗下「王品牛排」第4年推出尋人任務，媽媽姓名符合活動條件，即招待龍蝦一隻，「夏慕尼」贈松露鮑魚，「西堤牛排」為媽媽升級主餐，其他諸如「阪前和牛鐵板燒」、「陶板屋」、「藝奇和牛岩板燒日本料理」、「THE WANG」等多家品牌餐廳也推出專屬母親節優惠吸客，帶動5月續旺。鍋物品牌「青花驕」、「石二鍋」等將開出新門店，可望增添Q2營收動能。