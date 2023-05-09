天合聯盟 SkyTeam 第二屆「永續飛行挑戰 The Sustainable Flight Challenge (TSFC)」起跑，中華航空宣布以 5 月 22 日台北往返新加坡CI753／754 作為永續示範航班，並於新加坡回程添加永續航空燃油（Sustainable Aviation Fuels SAF），為首家國籍航空宣示添加永續燃油載客飛行，寫下台灣運輸業永續發展的重大里程碑。

華航 ESG 優異成績傲視全球，積極邁向 2050 年淨零碳排目標，七度入選「道瓊永續指數 DJSI」新興市場成分股，名列全球航空產業第一名。華航 2017 年即領先國內航空同業，於 A350-900 新機飛渡添加永續航空燃油，加上 2021 年開始引進新世代節能客機 A321neo 至今，已有 15 架新機飛渡添加永續航空燃油，為台灣首家具相關作業與實務經驗的航空公司。今年華航二度執行永續示範航班，特別規劃首度於載客航班添加 10％ 的永續航空燃油，這項台灣航空業的創舉展現華航致力永續發展的承諾，以實際行動領航飛向淨零碳排的天空。

天合聯盟於去年首度舉辦「永續飛行挑戰」，邀請會員航以友誼性競賽的方式，展現對環境最友好的營運，持續促進永續發展，華航首創百項環保與減碳作為，榮獲「最佳貨運永續創新獎（Best Sustainable Innovation Cargo）」及「最佳員工參與獎（Best Employee Engagement）」雙料大獎。

華航今年再度參與永續示範航班活動，從各個方面規劃對地球友善的飛行，其中台北出發的機上餐點，提供蟬聯兩年米其林綠星殊榮的「陽明春天」獨家蔬食料理，鼓勵所有旅客預選以在地當季食材烹調的「空中旅人純淨蔬食」，豪華商務艙主菜為「三杯杏鮑菇佐清香桂圓飯」，豪華經濟艙與經濟艙則推出「紅燒植物肉薑黃飯」，華航期盼與旅客攜手成就全艙等低碳蔬食的創新紀錄，用食物減緩氣候變遷，幫助地球降溫，守護環境也守護健康。

人人的一小步，都是航空產業的一大步，華航誠摯邀請旅客共同響應環保作為，包括自備環保餐具、環保杯及環保袋等物品，隨手落實減塑行動，也可使用便捷的網路自助報到及電子登機證，並於行程前先在「華航雲端書坊」下載自己喜愛的刊物，享受輕鬆閱讀樂趣與數位化服務，還能減少紙張的耗用。

永續示範航班的機上免稅品，將全面以預購方式銷售，旅客可於行程開始前 14 日至 48 小時，於「中華航空購物網 SkyBoutique」預訂，不用擔心錯過心愛的商品，也能減少飛行時的重量，有效降低碳排放。華航期盼透過永續示範航班，與旅客共同展現永續飛行的可能性。