台塑表示，4月營收比3月衰退，至於5月及6月，因東南亞及孟加拉齋戒月結束，且步入營建業及汽車業傳統需求旺季，台塑5月及6月營業額可望高於4月，並逐月成長，惟全球通膨減緩速度不如預期， 且歐美持續升息，影響終端市場需求，加上美國石化同業挾低廉原料成本優勢大量出口，拖累市場行情，因此，台塑認為第二季營業額將與第一季持平。

南亞表示，有鑑於製造業庫存調整雖持續進行，然經過近一年去化後，部份產業逐漸回到健康水準，市場普遍預期需求回溫將由消費端逐漸傳導至製造端，加上第二季工作天數較多，故預計5月營收將較4月增加，第二季因工作天數較多及需求逐漸回溫，營收較第一季增加。各產品品項上，電子材料、化工產品、聚酯產品以及塑膠加工產品的5月和第二季營收都會成長。

台化表示，目前芳烴產品苯、對二甲苯等與輕油價差正常，PTA、PIA尚好，但塑膠、紡纖等售價不及成本，將避開紅海競爭，擇優受訂，並依訂單排產，防止庫存累積。5月台化ARO-3及SM-3兩個大型工廠仍在歲修中，而塑膠、 纖維及紡織品市場還沒有恢復，營收預估比4月少，主要是售價下滑，售量則是市場觀望氣氛，尚未恢復。先前預估的第二季合併營收，因需求向下修正，將比第一季減少，且主要是石化品售價5月初隨油價大幅下跌；另外，售量也因為市況仍然保守，塑膠及PTA售量不如預期。

台塑化表示，美國中小銀行破產危機持續發生，且6月初美國債務上限日期逐漸到來，加上歐美及大陸製造業持續疲弱，市場擔憂全球經濟衰退及油品需求減少，拖累近期油價，預期總體經濟疲弱因素將持續一段時間，使油價保持弱勢，但全球原油產量開始逐步減少，摩根大通銀行估算4月俄羅斯原油產量比3月減少50萬桶/日至1030萬桶/日，加上產油國5月起將減產166萬桶/日，全球原油庫存可望逐步去化，將提供油價下檔支撐。台塑化5月煉油廠隨著年度定檢結束，煉量逐步提升至47.8萬桶/日(89%)，輕油裂解廠OL#2已於4月下旬開車，OL#1配合停車，OL#2及OL#3預計維持90%運轉。