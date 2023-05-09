華南銀行長期深耕聯貸市場，根據專業機構REFINITIV公佈資料，112年首季聯貸市場華銀主辦21件聯貸案，金額13.22億美金，以市占率14.7%排名第2名，未來將持續透過聯貸方式號召同業將授信資金加入綠色與永續相關產業，同時秉持信賴、熱誠、創新的經營理念，提供更多元且全方位的金融服務，為環境、社會及企業永續發展貢獻力量。

本次聯貸用途為充實中期營運週轉金，並可支應包括產能擴充、提升生產品質、效能及建置太陽能發電設備等相關資本支出，由華南銀行與合作金庫分別擔任額度管理銀行及擔保品管理銀行，會同兆豐銀行、臺灣企銀、第一銀行及彰化銀行共同主辦，並獲得土地銀行及板信銀行等金融同業熱烈支持，超額認購達140%，顯見銀行團對於燁興經營團隊及義聯集團的肯定與支持。

燁興企業成立於民國67年，係義聯集團創立的第一家公司，產品涵蓋碳鋼及不銹鋼，是國內重要的盤元線材加工廠，具有一定市場地位，目前分別在高雄及屏東設有生產基地。燁興企業表示因看好下游螺絲螺帽、5G及半導體零組件產品等市場需求前景，爰決定推動屏南廠擴建計畫，擴建後可望藉由提升整體產能，增加市場競爭力，該公司另指出，為達成綠色低碳轉型目標，透過本次設備升級及製程改善，可有效降低碳排，同時規劃在廠房頂部增設太陽能面板，朝向產業發展及環境永續之共榮共好方向邁進。

華南銀行響應政府推動公股金融事業ESG倡議平台及綠色金融政策，近年獲「企業永續發展獎」、「循環經濟獎-投資獎」、「光鐸獎-優良金融服務獎」等獎項，本案將相關的ESG指標納入聯貸授信條件，鼓勵客戶積極達成ESG目標，以發揮綠色金融影響力，成為引導整體社會重視永續發展的關鍵力量。