這座工廠的動工意味著特斯拉的焦點將從電動車製造擴大至複雜的鋰精煉和加工領域。馬斯克表示，如果特斯拉要實現其深具雄心的電動車銷售目標，這一步必不可少。

馬斯克在周一的動土奠基儀式上表示，展望未來幾年，電動車發展可能遇上的瓶頸，將是能取得多少電池級的鋰金屬。

他並表示，特斯拉的目標是這座鋰精煉廠於明年完工，並在約一年後全面投產。

此舉將使特斯拉成為北美唯一能自行提煉鋰金屬的主要汽車製造商。目前包括鋰在內等許多電池關鍵礦物主要都在中國加工。

德州州長Greg Abbott在動土典禮上表示，德州希望能自給自足，而非依賴任何外國敵對國家來滿足所需，而我們需要鋰。

馬斯克並未具體說明該廠每年的鋰金屬處理量，但表示特斯拉會繼續向供應商採購鋰金屬。這些供應商包括Albemarle Corp和 Livent Corp。

馬斯克表示，我們打算繼續和鋰供應商合作，所以特斯拉不會攬下所有的鋰供應。

馬斯克沒有說明特斯拉這座德州廠將從何處採購鋰金屬的原礦「鋰輝石精礦」進行加工，不過以前特斯拉已經與Piedmont Lithium Inc等公司簽定供應協議。