財政部表示，考量國內嚴重特殊傳染性肺炎疫情趨緩且防疫政策已逐漸開放，今年所得稅結算申報維持法定申報期間1個月(5月1日至5月31日止)，如納稅義務人受疫情影響或因客觀事實發生財務困難，致完成申報後仍無法於期限內繳清稅款，可申請延期(1年)或分期(36期)繳稅，緩解資金壓力。

財政部進一步表示，今年5月31日前以網路申報或稅額試算線上登錄、電話語音回復，以及5月10日前向戶籍地國稅局申報稅額試算紙本回復之退稅案件，可適用第一批(7月31日)退稅，但今年以人工或二維條碼申報(不含逾期申報)之退稅案件，將於10月底撥付退稅款，若想儘早取得退稅，可選擇使用網路申報。

財政部呼籲，請多加利用網路、稅額試算服務及多元繳稅管道完成報稅，如要查詢是否適用稅額試算服務、下載稅額試算書表電子檔案、查詢申報結果及繳稅紀錄，請至財政部電子申報繳稅服務網(https://tax.nat.gov.tw)的綜合所得稅及稅額試算服務專區查詢及下載。