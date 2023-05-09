可成首季合併營收為新台幣35.42億元，季減46.7%，年減51.0%。營收季減主因市場終端需求疲軟，組裝廠嚴控庫存，影響拉料進度。營收年減則為全球景氣低迷所致。

單季毛利率為22.9%，季減11.2個百分點、年減6.7個百分點。毛利率下滑，主因營收規模減少，故而抵銷產品組合調整，以及折舊費用降低所帶來的正面效益。單季營業利潤率為-0.4%，季減20.8個百分點，年減15.5個百分，主因毛利率下滑。

受營收規模減少以及匯兌損失影響，第一季稅前淨利為11.67億元，年減61.7%；季增301.3%主因低基期。第一季稅後淨利(歸屬業主)為8.84億元，季增208.7%，年減57.0%。基本EPS為1.25元 。

可成預期第一季為全年營運谷底，第二季可望回溫至去年第四季水準。展望未來，終端需求尚未明顯復甦；面臨市場充斥各種不確定性，公司當前要務，除積極爭取客戶拉料，調整生產節奏，降低呆料風險之外，並持續提升中高階產品佔比，同時嚴控成本，以穩定獲利為現階段目標。