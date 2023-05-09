事發的基隆市安樂區安一路周遭。（吳驊珈辦公室提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆市安樂區有一名25歲女子欲買母親節蛋糕慶祝，不料疑似遭陌生男子搭訕不成後，暴打痛毆該女子，還拖至巷內，還好女子及時逃脫，並導致該女左眼窩下方骨折。市議員吳驊珈於議會質詢時表示，事後調閱該路段監視器發現竟是故障的，要求市府加以檢討。市議員韓世昱表示，施暴者疑似為遊民，呼籲市府重視遊民問題。市警局長張樹德則表示，已鎖定特定人士，警方會盡速破獲，守護市民安全。

基隆市議員吳驊珈9日於議會質詢時表示8日晚間七時許，在安樂區的安一路146號附近，有一名25歲女子出門買東西，疑似遭到一名陌生男子搭訕𣎴成，動手毆打其左眼後，並把人拉到巷口，她感覺十分離譜。議員韓世昱也表示，他有接獲同案件的家屬陳情，據他了解，該女是為了出門替母親慶生買生日蛋糕而遭襲，家屬懷疑該男子衣衫不整，疑似是街友，也呼籲市府要重視街友管理問題。

吳驊珈強調，所幸該女子順利掙脫後向警方報案，但在尋求里長協助找出犯案者時，卻被告知該路段監視器故障。吳驊珈認為，基隆監視器常有故障問題產生，而且不該只是車禍案件，對女性人身安全維護也非常重要，並要求市長謝國樑應提高基隆市監視器妥善率。

對此謝國樑表示，他非常重視市民的安全以及治安問題，並承諾會加強監視器的妥善率，也建議可參考國外使用性價比較高的監視設備，務必讓監視器不只是擺設，也讓基隆的治安可以更好。

對此基隆市警局長張樹德於會後表示，本案已經循線調閱附近監視器，並且已鎖定特定男子調查中，應該不久後就會破案，屆時再對外宣布，一定會守護市民安全。

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