中央紀委國家監委網站9日發布署名王奇、題為〈堅決反對「圈子文化」〉文章，細數湖北長江出版傳媒集團有限公司、長江出版傳媒股份有限公司前黨委書記、董事長陳義國熱衷「圈子文化」，被開除黨籍和公職；四川省天府新區行政審批局前黨組成員胡澤龍搞團團夥夥，導致單位「圈子文化」盛行等等，點名近期中共紀檢監察機關多起通報案例中，直指「圈子文化」，再次敲響警鐘：「堅決遠離各種小圈子，搞這種東西總有一天會出事。」

文章稱，中共二十屆中央紀委二次全會強調，「對在黨內搞政治團夥、小圈子、利益集團的人絕不手軟」。《關於新形勢下黨內政治生活的若干準則》指出，「黨員、幹部特別是高級幹部不准在黨內搞小山頭、小圈子、小團夥」。《中國共產黨紀律處分條例》中，針對「在黨內搞團團夥夥、結黨營私、拉幫結派、培植個人勢力等非組織活動」，清晰地畫出了紀律紅線。防止形成小圈子、反對「圈子文化」，必須引起各級黨組織和廣大黨員幹部的高度重視。

文章定性，「圈子文化」是一種畸形文化，使正常的黨內關係庸俗化，形成不正常的人身依附關係和庸俗的利益關係。縱觀諸多黨員幹部嚴重違紀違法案，不少人正是從圈子裡的「投桃報李」一步步走向失控，最終滑向違法犯罪的深淵。有的長期聚在一起，吃喝玩樂形成「酒局圈」；有的利用群聊互通政商資訊，形成權錢交易的「微信圈」；有的打著「乾親」旗號，為商人老闆站台形成「親戚圈」；有的通過所謂的興趣愛好，搞一些「球友圈」「麻將圈」「釣魚圈」……入圈者的醉翁之意不在「圈」，而在形形色色圈子背後的權力變現。

文章強調，信奉拉幫結派搞「圈子文化」，利用團團夥夥搞以權謀私，是對中共黨內政治生態的嚴重破壞。黨員領導幹部要從自身做起，發揮好「關鍵少數」的作用，自覺遠離各種小圈子。紀檢監察機關要強化對「一把手」的監督，通過制度建設和文化浸潤一體發力，堅決拆碼頭、鏟山頭、破圈子，持續修復政治生態，推動構建清清爽爽的同志關係、規規矩矩的上下級關係。