現代人三餐不正常，加上普遍缺乏運動，經常出現膽固醇過高、高血脂症的問題，可怕的是，多數膽固醇過高的患者往往沒有任何徵兆或不適，直到血管堵塞程度已相當嚴重，才會出現明顯病徵。對此，台大生物產業學系老師洪泰雄表示，若想降低膽固醇，除了飲食之外，增加運動量、控制體重也是關鍵。

不少民眾好奇，為何不吃肉類和海鮮，膽固醇仍然居高不下？對此，洪泰雄在臉書粉專發文指出，有很多因素會影響膽固醇水平，包括飲食、運動、年齡、性別、基因和其他健康因素。他強調，雖然不吃肉類和海鮮可以降低攝取飽和脂肪和膽固醇的量，但是如果飲食中攝取太多的飽和脂肪和高糖食物，仍然會增加膽固醇水平。再者，有些人可能會因為基因或其他健康因素而無法有效地代謝膽固醇，因此即使不攝取膽固醇也會出現高膽固醇現象。

洪泰雄坦言，如果想降低膽固醇，需掌握5大關鍵原則，首先是「選擇低膽固醇飲食」，飲食中應以攝取高纖維食物、蔬菜、水果、全穀類、豆類、堅果和種子為主，並限制飲食中的飽和脂肪和高糖食品的攝取量。其次是「適量攝取健康脂肪」，像是橄欖油、亞麻籽油、堅果和魚油等，藉此降低壞膽固醇。

第三為「增加運動量」，建議每周進行150分鐘的中等強度運動，如快走、游泳、騎腳踏車等；第四是「控制體重」，因為過重或肥胖會增加膽固醇水平；最後則是「給身體足夠的修復時間」，因為充足的睡眠和活力，有助於身體修復細胞及降低慢性發炎。