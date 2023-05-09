一名50多歲男子從5年前起就有攝護腺肥大的問題，因此持續追蹤一項與攝護腺癌相關的指數。某次該指數上升，他遵循醫師建議，每天食用含茄紅素的番茄，3個月後該指數竟然下降，解除男子罹癌的警報。醫師表示，多項國外研究證實，番茄中的茄紅素可抑制攝護腺癌，並可減緩攝護腺肥大的症狀。

腎臟科醫師洪永祥在《健康好生活》中表示，男性步入中年後會出現攝護腺肥大的困擾，即頻尿、夜尿、急尿等困擾，許多男性就醫時會配合檢驗「攝護腺特定抗原」（PSA）數值，而PSA數值也與攝護腺癌風險相關。

他表示，上述男子在某次檢查發現PSA上升，因擔心罹癌做了切片檢查，結果雖顯示尚未罹癌，但男子擔心罹癌前來尋求醫療建議，「我建議他可從兩方面著手，」一為持續治療攝護腺肥大問題，並追蹤PSA數值，必要時就再做切片，以利及早發現與治療癌症。第二是從飲食著手，多吃抗氧化效果的茄紅素食物，例如番茄與南瓜子。

洪永祥表示，男子聽聞後，考量番茄較容易食用，因此每天吃含番茄的料理，3個月後，男子回診時開心告知，PSA指數下降，也不用再做切片檢查來確定有無罹患攝護腺癌。

洪永祥表示，番茄中的茄紅素對攝護腺的功效顯著，且獲廣泛研究證實。曾有一項研究發現，50歲男性每日服用15毫克的茄紅素，6個月後，其國際攝護腺肥大症狀評分表（IPSS）的指標項目分數下降，而IPSS數值越低，代表攝護腺肥大的症狀愈輕。他表示，也就是茄紅素可有效減緩攝護腺肥大的困擾。

另一項針對105位攝護腺癌患者的研究發現，每日服用30毫克的茄紅素，經過21天，PSA數值竟然下降，「顯示茄紅素有助於保養攝護腺，及降低攝護腺風險的效果。」