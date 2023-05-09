展望後市，六角憑藉已在多國拿下市占率第一的品牌力，以及橫跨六大洲國際團隊的管理續航力，進行海外供應鏈中心規劃佈局，提升手搖茶飲產業整合，力求疫後每年全球門店淨成長保持30％的成長目標，加以旗下子公司在持續體質調整後，目前母公司及所有子公司全面獲利，法人樂觀預估，六角全年獲利可望再上一層樓。

六角集團受惠體質調整有成，加上「Chatime日出茶太」展店積極度推升後權利金收入增加、以及王座國際旗下餐食品牌的產品組合優化，且設備攤提絕大多數提列完畢，推升第一季毛利率達47％，優於2022年全年的平均毛利率44％，第一季營益率與稅後淨利率分別為11％與7％，三率較去年同期分別增加6、7與3個百分點，呈現三率三升。

邁入第二季，今年齋戒月期間為3月22日至4月21日，「Chatime日出茶太」海外銷貨會受到東南亞齋戒月期間影響，使3、4月合併營收表現略受到壓抑，惟遞延效應後續將會在第二季顯現，而隨著全球各國邊境管制陸續解散，六角憑藉優異的跨國連鎖餐飲平台，將推進「Chatime日出茶太」持續在全球展店，包括今年將攜手韓國知名連鎖餐飲品牌「Pizza Maru」，積極布局開拓韓國手搖飲市場，預計上半年開出首店，加上在東南亞市場將持續展店，推進至2—3線城市，以及已在北美市場插旗布局，2023「Chatime日出茶太」全球展店目標達1,800家。

今年六角澳洲子公司Chatime Group會持續站穩當地手搖飲領導品牌地位，因總店數已躍居170家市場規模，加上FMCG（快銷品）商品在澳洲Woolworths與Coles兩大超市銷售業績穩健，預期今年店數可望達200家，進一步拉大與同業的差距，營收保持年增雙位數無虞。

王座國際目前門店折舊絕大多數攤提完畢，走向輕資產運營，加上台灣經濟生活恢復正常，餐飲需求擴增，且第二季因全民普發6,000元，提前啟動母親節餐飲商機，存在充足的成長動能，王座國際今年初並已取得「橋村炸雞」台灣獨家總代理權，首家店預計今年第二～三季期間在台北開出，開始挹注營運表現。

杭州瑞里部份，去年因應大陸疫情封城，提前進行企業塑身，優化營運管理，目前已使損益點降低，第一季已經轉虧為盈。因其營收占集團比重減少，影響程度亦持續降低，今年杭州瑞里可望受惠中國大陸經濟生活回歸正常，民生經濟剛需挹注，維持營運穩健表現。