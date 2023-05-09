情侶間如果失去信任，就很難繼續再走下去！一名男網友抱怨，女友意外發現他擁有700多萬元的股票後竟然四處宣傳，態度相當囂張，就連女友家長也突然開始催婚，直說「買房子才安定」，還希望他將一半產權納入女友名下，氣得這名男網友當場決定分手。貼文一出，引爆眾網友怒火，苦勸他千萬別心軟回頭。

原PO在論壇《Dcard》發文表示，日前睡覺時被女友偷翻手機，發現他持有價值約700萬元的股票，女友為此勃然大怒，高呼：「騙我…沒跟我說！」原PO情急之下，只好答應帶女友出國旅遊，才讓這場紛爭暫時告一段落，但他萬萬沒想到，女友事後竟然大嘴巴，和一票家人宣告他擁有700萬的股票資產。

「她爸媽、她妹妹全都知道！」原PO無奈表示，上周去女友家時聊天時，女友爸媽不斷刻意將話題引導到股票上，「最近台積電跌很多喔」、「欸！美股昨天又崩了」、「年輕人有投資是好事」，讓原PO氣得斜眼狂瞪女友，結果女友卻露出一臉炫耀的模樣，讓原PO不禁在心中狂罵髒話，「X的！真的很想放生」。

更讓原PO傻眼的是，女友某天突然說：「爸媽覺得要買房子才安定」，還要求他將一半的產權登記在女方名下，認為兩人交往已有段時間，是時候論及婚嫁，原PO聽完頓時火冒三丈，上網發文抱怨，「WTF！我就問各位，我該放生嗎？」

貼文曝光後，引來一票網友留言撻伐，「已經在幻想衣食無憂的貴婦生活了」、「要登記一半給他就放生，沒收房租就不錯了，還想不勞而獲啊」、「千萬別心軟回頭…她們家庭實在是觀念有問題」。後來，原PO再度更新貼文，表示和女友大吵一架後，以觀念不合，不適合再走下去為由提出分手，雖然女友道歉認錯，但他認為彼此已經失去信任，目前他正享受單身的生活，「關係回不去了」。