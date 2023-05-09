好市多賣場販售進口「科克蘭冷凍三種綜合莓」、「藍莓」及「冷凍草莓」食品，陸續被檢驗出A型肝炎病毒，台北市衛生局今表示，好市多內湖及北投分店已下架藍莓1813.73公斤。而台北市長蔣萬安9日於市政會議上也裁示，衛生局官網應設立A肝專區讓民眾第一時間掌握資訊，以及要求消保官即時掌握好市多的賠償機制，維護消費者權益。

蔣萬安今上午在市政會議上關注好市多A肝風波，表示從事發以來，他就非常關心，衛生局從檢驗到衛教都非常盡責努力，法務局針對退費機制及補償方案對業者進行要求，整體而言可以說是展現了我們關心市民健康、關心消費者權益的態度，主動積極處理。

從事件發生之後，衛生局第一時間已經到台北市好市多內湖和北投分店進行稽查，也在現場輔導業者，告訴他們應該提供疾管署公布的注意事項給消費者參閱，而且還要求業者依食品安全衛生管理法規定，進行自主管理，維護市民權益。

好事多在台北的2家分店的問題莓果，陸續下架、辦理退貨，台北市政府也會持續監督下架回收及銷毀事宜。4日法務局跟衛生局也已經要求好市多到市府來說明，向業者提出要求。另衛生局也適時對外說明最新狀況。

不過蔣萬安認為還有三點需要加強，第一、要求衛生局在官網上，將A肝資訊獨立出來成為專區，讓民眾能夠即時知道資訊；第二、好市多近日應該要公佈賠償機制，請法務局消保官即時而完整地掌握並了解，也適時對外說明；第三、請各局處在焦點議題的對外說明策略上，可以多向市民即時說明政策推行或者問題處理的進度。