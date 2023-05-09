今下午由嘉義縣政府舉行開工祈福儀式，預計明年10月就能完工！（呂妍庭攝）

今開工祈福儀式，包括嘉義縣長翁章梁等雲嘉兩地重要地方人士皆到場參與。（呂妍庭攝）

位於雲林、嘉義2縣交界處，台灣最長台糖小火車鐵橋「北港復興鐵橋」，早年是知名的「黃金糖鐵」，因年久失修成斷橋，為保存重要歷史建築，在雲林北港、嘉義新港地方積極爭取下，成功獲前瞻水環境建設經費1.8億元，今下午由嘉義縣政府舉行開工祈福儀式，預計明年10月就能完工！

北港溪鐵橋又名復興鐵橋，始於1911年，早年是著名的黃金糖鐵，為雲、嘉重要歷史文化資產，全長878公尺，多年前遭洪水沖刷而中斷多年，幾年前雲林縣政府為重現鐵橋風貌，以部分鐵橋為基礎，在北港鎮興建女兒橋，與屬於嘉義縣的斷橋另一端僅相隔不到10公尺。

在各界爭取下，成功爭取到前瞻1.8億元經費，經濟部水利署、交通部觀光局分別補助8100萬元，嘉義縣政府自籌1800萬元完成工程發包，嘉縣文觀局表示，復興鐵橋全長878公尺，這次要施作長度約700公尺，除銜接女兒橋，也規畫觀光步道串連北港、新港重要宗教及文化觀光景點。

嘉義縣長翁章梁說，復興鐵橋是雲嘉地區重要歷史文化資產，讓復興鐵橋風貌再現是雲嘉鄉親及地方各界殷殷期盼，成功極爭取到前瞻建設經費，今正式開工，希望能盡快完工，再造這座橋的時代意義，歷史生命可望再延續100年。