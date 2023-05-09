台大雲林分院2019年獲善心人士捐贈紳漢機器手臂系統，運用於泌尿科等腹腔鏡手術迄今完成341例手術，尤其攝護腺根除手術運用靈活，受邀於美國芝加哥的泌尿科醫學年會口頭發表。

2019年7月台大雲林分院獲贈紳漢機器手臂系統及3000萬元的耗材費，資助每年40名經濟弱勢病患開刀治療。

台大雲林分院長馬惠明指出，紳漢系統具有動眼追蹤、觸覺回饋系統，讓醫師剝離組織時更輕巧安全，費用也較達文西手術便宜一半。

該院用於泌尿部、外科部、婦產部治療，2020年即開刀逾100例，到今年累計341例，是全台最多，可能也是全亞洲之冠。

該院運用紳漢機器手臂手術進行攝護腺根除手術，成果最近受邀在最權威的美國泌尿科醫學年會口頭發表，其安全性與短期治療成果和達文西攝護腺根除手術無明顯差異。

台大雲林分院泌尿部主任黃士維醫師表示，紳漢當初設計即是為了減輕負擔，最大好處是很多器械可以重複使用，民眾的花費較便宜，手術效果與一樣好。

該院近來又特聘台大泌尿科退休教授余宏政傳授畢生研究與臨床經驗給後進醫師。余宏政曾擔任臺大總院泌尿部主任、台灣泌尿科醫學會理事長，他擅長攝護腺癌、排尿困難治療。

余宏政表示，雲林病患拖延就醫情況很嚴重，有一名60歲男患者7、8年沒有脹尿感，尿液直接流出來，檢查發現他的膀胱已無法收收縮，可能是因反覆發炎而纖維化壞掉了；也有因攝護腺肥大尿不出來導致腎臟壞掉的患者。

馬惠明表示，「健康識能」是一個大挑戰，雲林患者不只癌症，即使泌尿道阻塞很多是症狀嚴重才來醫院，因此積極鼓勵民眾參與篩檢，早期診斷早期治療。