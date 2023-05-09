每個人都有與生俱來的個性與特質，其中一部分人天生愛面子、有自己的堅持，大陸命理專欄《星座巫師》分享，獅子座、金牛座和天蠍座的人個性獨立倔強，不向任何人屈服，就算不小心犯錯了，也只會默默改正，而不會主動低頭承認錯誤。

▎獅子座

獅子座獨立自主，不管做任何事都充滿自信，永遠不會被他人束縛，此外他們也很愛面子、重視自尊，因此不允許自己有挫折感，就算犯了錯也拉不下臉主動承認，認為這很傷害自尊，所以只會默默改正錯誤，但絕口不提犯了錯。

▎金牛座

金牛座是12星座中脾氣最頑固的，一旦決定一件事，就很難再改變想法，他們的生活中也幾乎不存在「妥協」兩個字，因此總給人一種很傲慢的感覺，不過金牛座十分理性，知道自己犯錯後，雖然表面上不會主動承認，但他們會從錯誤中學習，讓自己變得更強大。

▎天蠍座

天蠍座我行我素，認為只要做好該做的事情，就沒有必要迎合別人，他們也從不會向人示弱，即使犯錯了也不願低頭，因此給人一種冷酷、傲慢的印象，但其實天蠍座人不壞，還很有能力，總是努力把每件事做到最好，好讓說出口的話更有力量。