雄獅2023年首季合併營收32.91億元，季增達1.12倍、年增達5.03倍，登近3年高點。毛利率17.69％，低於去年第四季18.59％、但優於同期17.49％。營業利益1.03億元，本業終止連12季虧損、彈升至近4年高點，使營益率躍升至3.15％，創7年半高點。

在營收規模顯著復甦、本業顯著由虧轉盈，配合業外恢復小幅收益挹注下，雄獅首季歸屬母公司稅後淨利0.93億元，較去年第四季虧損1.14億元、同期虧損1.71億元大幅轉盈，每股盈餘1.08元，不僅終止連11季虧損、並雙創2019年首季以來近4年高點。

投顧法人認為，雄獅首季營收約恢復至2019年同期約45％，主要受惠國境開放後出國旅遊人數大增，且國旅熱潮尚未消散、高單價商品持續熱銷，加上疫情期間關閉多家實體據點及精簡人事，成本控管效益顯現使獲利超越疫前水準，表現符合預期。

雄獅發言人賴一青表示，去年預估今年首季航班運量恢復至疫前約4成，因此除積極取得航空公司正航班機位外，也積極承作包機確保機位供應量，包括春節關島包機、2月日本熊本包機、以及3月日本賞櫻季亦取得部分包機機位，對於挹注營收規模恢復有頗大助益。

賴一青指出，目前旅客的平均團費較於疫前高出2成，主要反應旅遊元件取得成本增加。展望後市，航空公司的航班運量恢復狀況仍是關鍵，第二季扣除中國大陸後，航空公司整體航班運量已恢復至疫前8成，機位供應量較首季多出逾5成，對於帶動營收成長樂觀其成。

雄獅先前法說時表示，首季復甦動能受限航班運量，仍集中於日本等主力產品線，但原先預期動能將趨緩的國旅需求持續暢旺，使整體恢復狀況優於預期。由於第二季接團量狀況仍然不錯，預期營運可望逐季好轉，全年營收恢復至疫前逾5成水準應無問題。

投顧法人認為，受惠全球旅遊逐步開放，且今年共有7個3天以上的連假，出境人數回升配合費用控制得宜，有助雄獅營運逐季轉佳，看好今年營收將跳增3.95倍、營運由虧轉盈，每股盈餘挑戰7元，給予「買進」評等、目標價221元。雄獅不評論法人評估數據。