台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，高雄近幾年公共建設利多豐沛，加上又有台積電效應助攻，房市表現熱絡，磁吸各大建商積極獵地推案，而市區精華地段因土地珍稀，如遇優質標的，勢必讓投資人追高價入手；此外，擁有利多的蛋白重劃區，如楠梓高大特區等，地價同樣屢創新高已奔向8字頭，另外，以漲幅突出的住宅用地來說，去年高雄百坪以上住宅用地最高成交單價，為皇苑建設以總價約2.9億元，買下美術館特區青海段175.67坪住宅用地，每坪單價高達168萬元，對比同區段2020年最高成交單價，僅落在135萬元左右，其他像巨蛋商圈新庄段、農十六龍中段等地段，均有多筆百萬元以上高單價成交紀錄，同步拉抬平均地價水位。

另外，觀察高雄各區表現，去年面積百坪以上的住宅及商業用地成交表現，成交均價最高的前五名行政區，由鼓山區以均價144.1萬元居冠，其次為新興區112.4萬元，左營區則以110.7萬元位居第三，另外三民區及苓雅區，各以90.2萬元及86.9萬元入榜，而近年爆熱的楠梓區，成交表現雖不在前五名，仍以均價56.6萬元，成為蛋白區榜首。

台灣房屋明誠龍勝加盟店店東馮紹清表示，前五名行政區都是高雄主要精華區，地價表現必然優異，以鼓山區來說，交易多集中在農十六、美術館豪宅特區，因此不論住宅或商業用地，價格表現皆高人一等，尤其美術館特區近年受惠環狀輕軌、台鐵地下化大幅提升生活圈機能，農十六特區亦有富邦捷運凹子底聯開案等利多，更加推升區內土地價值。另外像新興區，由於是發展早且成熟的商業區，區內幾乎為商業用地，所以去年土地交易以使用強度高、價值性高的商四、商五用地為主，加上新興區幅員不大，更顯寸土寸金，因此讓該區地價表現名列前茅。通常地價高的區段，商圈整體發展潛力也愈出色，然而這些購地成本，也勢必反應在建商的推案房價上，使購屋族卡位精華區的財力門檻跟著拉高。

李家妮認為，今年開始陸續受央行五度升息、平均地權條例等政策因素，房市逐漸走向盤整，預售及成屋去化趨緩，相對也延緩了建商推案腳步，不急著補足土地庫存，預估今年土地交易價量表現，都可能趨於保守。