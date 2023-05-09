中國大陸國家統計局網站9日發布數據顯示，2022年大陸全國規模以上企業就業人員年平均工資為9萬2492元（人民幣，下同），比上年名義增長5.0％。其中，中層及以上管理人員18萬9076元，增長4.7％；專業技術人員13萬3264元，增長6.6％；辦事人員和有關人員8萬5881元，增長4.1％；社會生產服務和生活服務人員7萬0234元，增長3.3％；生產製造及有關人員7萬1147元，增長3.9％。

2022年大陸全國城鎮私營單位就業人員年平均工資為6萬5237元，比上年增加2353元，名義增長3.7％。扣除價格因素，2022年大陸全國城鎮私營單位就業人員年平均工資實際增長1.7％。

2022年萬全國城鎮非私營單位就業人員年平均工資為11萬4029元，比上年增加7192元，名義增長6.7％。扣除價格因素，2022年大陸全國城鎮非私營單位就業人員年平均工資實際增長4.6％。