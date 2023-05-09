俄羅斯周二（9日）紀念衛國戰爭勝利78周年，在莫斯科紅場舉行勝利日閱兵。俄羅斯總統普丁致辭時表示，有人對俄羅斯發動了「戰爭」，俄羅斯將能保障自身安全，並稱西方忘了是誰打敗納粹。

據俄羅斯衛星通訊社報導，俄羅斯勝利日閱兵在莫斯科紅場舉行，白俄羅斯、吉爾吉斯、塔吉克、烏茲別克、亞美尼亞、哈薩克等多國領導人，與普丁一同出席閱兵活動。

普丁在閱兵式發表講話時稱，「針對我們祖國再次爆發一場真正戰爭，但我們已經擊退國際恐怖主義，一定會保護頓巴斯的居民，也將確保自己安全。」

他表示，像世界上絕大多數人一樣，俄方期望看到一個和平、自由和穩定的未來；任何獨霸主義本質上都是令人厭惡的、充滿罪惡的及極其有害的。他還說，對俄羅斯而言，「無論在西方還是東方」都沒有不友好的和敵對的人民。

普丁又稱，「我們看到，一些國家在無情冷酷地催毀蘇聯戰士的紀念碑、拆除偉大將帥的紀念像，營造對納粹分子及其幫凶的真正的崇拜，試圖抹去和歪曲關於真正英雄的記憶。」