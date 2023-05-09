國立台東專科學校附設高職部土木科學生林文宇不畏逆境，勇於向學，就學期間取得5張證照，居宜花東土木科之冠；高職科技繁星管道今天放榜，他以全國第2名錄取第一志願國立屏東科技大學水土保持系。

林文宇說，他的名次雖然可以錄取更前段的校系，但他心中的第一志願是國立屏東科技大學水土保持系。因為台灣近年來大規模災害與環境問題持續引起關注，可見水土保持的重要，希望未來能以這個專業回饋故鄉。

林文宇的父親在他13歲時過世，他很感謝母親獨力撫養他與弟弟長大，高職3年也非常感謝老師張恒瑋與張凱翔的照顧與栽培，除了專業能力的進步之外，校內的管樂社也讓他學習了薩克斯風的演奏能力。

全國公立科技大學僅錄取45位高職生，出生台東市的林文宇在校期間的工程測量、手繪製圖，電腦製圖、模型製作等專業都在水準之上，尤其在快速設計更是箇中翹楚，3年內跟隨科裡老師的指導，先後獲得了「110年全國快速設計競賽優勝」、「111年全國抗震大作戰佳作」、「112全國木橋載重創新設計競賽第三名」，競賽成績相當亮眼。

林文宇在學期間獲得「丙級測量技術士、丙級建築製圖應用（手繪）技術士、丙級建築製圖應用（電繪）技術士、乙級工程測量技術士、TQC基礎建築及室內設計立體製圖」等5張證照，考照率為宜花東土木科之冠，表現優異。

林文宇勉勵學弟妹們，找到自己興趣，努力不懈學習，對於未來，要勇於接受任何挑戰。「當年選擇進入技職體系是正確的」技職教育給了他許多實作訓練，不比一般高中畢業生遜色，反而多了更多實務經驗。