中華電信自結第一季合併營運成果。第一季合併營收542.1億元，較去年同期增加5.7％；營業淨利為121.7億元，增加4.4％；EBITDA為220.5億元，較去年同期增加3.3％；歸屬於母公司業主之淨利為96.4億元，增加6.4％；每股盈餘1.24元；上述財務指標包括營業淨利、EPS、EBITDA及淨利皆超越財測目標。

董事長郭水義表示，在全體員工出色的表現及努力不懈的付出下，2023年第一季即展現強勁績效，儘管總體經濟環境具不確定性，中華電信各項財務績效均超越財測高標。與去年同期相較，三個事業群之營收及獲利皆正成長。

另外，整體行動服務營收年成長6.6％，領先同業，主要受惠於客戶升級至5G及月租行動客戶數增加。行動營收市占率較客戶數市占率多2.9％，顯示客群結構健康；固網寬頻300Mbps以上速率的客戶數則在第一季突破100萬大關，繳出好成績。

個人家庭事業群因月租型客戶及5G客戶數成長，亦受惠iPhone供貨穩定，營收及獲利皆較去年同期增加；三網飆配總客戶數維持成長動能，Wi-Fi裝置數較去年同期成長1.5倍。企業客戶事業群營收年成長8.2％，稅前淨利年成長3.7％，主要受惠於ICT業務成長強勁。其中企客新興業務營收成長依然亮眼，5G企業專網及大數據服務營收成長翻倍；第一季雲端、IDC及資安服務營收年成長均達30％以上。我們有信心且看好企客市場的潛力與規模。國際電信事業群營收年成長24.3％，主要因國際客戶對國際專線、IDC及雲端服務的需求大增。