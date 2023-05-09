復興商工連續14年榮獲全國專題製作競賽設計與藝術群專題創意組雙料冠軍。（校方提供）

復興商工連續14年榮獲全國專題製作競賽設計與藝術群專題創意組雙料冠軍。（校方提供）

復興商工連續14年榮獲全國專題製作競賽設計與藝術群專題創意組雙料冠軍。（校方提供）

教育部國民及學前教育署推動辦理全國性專題實作競賽至今，歷經14屆辦理此競賽已成為全國技術型高中課程極大特色，其競賽機制更顯嚴謹而完備，成為技術型高中各校評比推動的重要比賽參考。復興商工連續14年榮獲全國專題製作競賽設計與藝術群專題創意組雙料冠軍。

復興商工校長陳效宗指出，教學強調創新思考及務實致用，鼓勵學生積極從事專題實作，培養創新思考模式，提昇實作能力、科技知識整合及人際溝通合作能力，進而縮短學生就業落差，培育業界基層人才。

新北市教育局技職科推動辦理新北頂尖群科計畫，促成復興商工發展技職教育創新、培養具備實作能力與跨域專業技術人才的技職教學，順利讓孩子們的天賦再顯發光發熱完成本次競賽辦理。本次復興商工全國賽共十二件作品獲獎，堪稱全國得獎數最多的學校，幾乎包辦所有首獎及銀銅佳作獎項！

【設計群－專題組】第一名作品星島航N.LANDS由廣三義－施宇婕、傅予、胡文鋒、林芷晴、郭宥岑，指導老師：許得輝，第二名作品捕光捉影美三孝－蔡欣婷、李淏洺、孫羽蝶、高敏芳、蘇子桐，指導老師：簡志達，佳作作品共能實驗室美三仁－謝孟穎、周暄梓、陳品潔、邱凱綸、張嘉允，指導老師：張欣雯

【設計群－創意組】第一名作品孩子，翻轉吧！美三仁－張端軒、吳囷諭、劉宸瑋指導老師：張欣雯，佳作作品舒眠方程式美三孝－陳峙遠、李奕昕、潘亞暄指導老師：簡志達，佳作作品OLD GO美三仁－彭柏睿、郝珮瑄、陳琮叡指導老師：張欣雯

【藝術群－創意組】第一名作品DUSK廣三善－鄧凱謙、林宸聿、林暉恩指導老師：陳俊安，第二名作品就將ya美三義－王雯婷、鄭毓儒、蕭茜云，指導老師：鄭統政，第三名作品光明百摺廣三義－葉紋秀、劉芳秀、邱泓維，指導老師：許得輝，佳作作品沒有摳摳廣三愛－黃柏宇、黃奕翔、林裕原指導老師：林志金，佳作作品巧盒廣三義－鄭皓之、王凱民、李柏緯，指導老師：許得輝

【商管群－專題組】佳作作品以「店」享「電」共享經濟之行銷策略探討－以電電租推廣企劃為例處三孝－林宜蓁、巫錦姿、黃姵菁、魏鼎宸、王志龍，指導老師：陳銹陵

陳效宗說明，本校一直是保持全國專題及創意製作競賽常勝軍，今年依然脫穎而出，年年榮獲設計群及藝術群雙料冠軍寶座，實屬不易！畢業實體成果展覽活動將於五月二十六日起校內開展，歡迎各界蒞臨參觀。