結束了在大陸CBA的球季後，兩位台灣籃球好手陳盈駿、林庭謙返台回家先休息一下，為球季累積能量，兩人9日在經紀公司安排下透過記者會分享賽季心得及動態，兩人今年都是合約年，面對下一步，目前都保持開放態度，也都正在和母隊洽談中。

陳盈駿效力廣州龍獅6年，林庭謙則在天津榮鋼打了3個賽季，都是球隊相當器重的好手，兩人今年球季結束後合約將到期、成為自由球員，陳盈駿透露，和母隊合約尚未正式到期，都有在洽談中，先以和母隊溝通優先，而他和台電女籃好手郭佳紋去年登記，加上年紀也要邁入30歲人生另一階段，下一步去向家人也會是他考慮的方向。

林庭謙則表示，傾向和天津隊談續約，不過還是會交由經紀公司和父親林正明協助，有消息會通知，對於近日中國大陸傳出青島隊計畫端出頂薪合約網羅，林庭謙回應：「自己也不清楚情況，不知道為什麼會有這樣的消息。」他也半開玩笑說：「因為有謠言，爸爸一度以為我偷偷簽約而生氣，讓我差點被罵。」林庭謙並說，合約方面還是要以經紀公司、我父親跟我自己的訊息會正確一點。

兩位好手回家後先暫時放空、休息一下，接下來林庭謙也有計畫到美國訓練，學習新的觀念、技術，陳盈駿也不排除赴美訓練，也有意把握機會來趟小旅行，拜訪住在美國的家人，兩人也會評估身體狀況，和經紀公司、家人討論後，是否參加暑假期間如瓊斯盃的中華隊賽事，熱心公益的兩人，也推出商品義賣，金額將用來幫助偏鄉學童或是能仁家商籃球隊學弟們。