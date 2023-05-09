國內腸病毒進入流行期、流感疫情持續。疾病管制署今表示，國內上週新增一名3歲幼童罹患腸病毒71型，為今年第9例；上周亦新增2例流感併發重症死亡，均感染A型H1N1。
疾管署防疫醫師林詠青表示，國內上周新增1例腸病毒71型輕症病例，為北部3歲幼童，4月下旬發病，經治療後症狀改善，已出院。疾管署統計，今年腸病毒71型輕症病例累計9例；另腸病毒感染併發重症病例累計3例，分別感染腸病毒D68型、克沙奇A6型、伊科病毒21型，均為5歲以下幼童。
時序進入5月，但流感疫情仍未消退。疾管署發言人羅一鈞說，由於冬季未出現大規模流行，出現流行延後的趨勢，加上防疫鬆綁、出遊人潮多，目前流感疫情仍在高點，未來兩周仍可能上升。
林詠青表示，國內上周新增28例流感併發重症病例，包括24例A型H1N1、4例A型H3N2，年齡介於未滿10歲至90多歲，發病日介於4月14日至5月6日，其中19例具慢性病史，23例未接種本季流感疫苗。
另國內新增2例流感併發重症死亡，年齡為70至80多歲，為1例男性、1例女性，發病日介於4月14日至24日，分別有代謝性疾病、心血管疾病及癌症等慢性病史，且均未接種本季流感疫苗，住院後檢驗流感陽性，均感染A型H1N1，經治療後仍未改善，不幸於5月初病逝。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。