國內腸病毒進入流行期、流感疫情持續。疾病管制署今表示，國內上週新增一名3歲幼童罹患腸病毒71型，為今年第9例；上周亦新增2例流感併發重症死亡，均感染A型H1N1。

疾病管制署疫情中心副主任李佳琳（左起）、疾病管制署發言人羅一鈞、疾病管制署防疫醫師林詠青今說明國內近一周腸病毒及流感疫情。（林周義攝）

疾管署防疫醫師林詠青表示，國內上周新增1例腸病毒71型輕症病例，為北部3歲幼童，4月下旬發病，經治療後症狀改善，已出院。疾管署統計，今年腸病毒71型輕症病例累計9例；另腸病毒感染併發重症病例累計3例，分別感染腸病毒D68型、克沙奇A6型、伊科病毒21型，均為5歲以下幼童。

時序進入5月，但流感疫情仍未消退。疾管署發言人羅一鈞說，由於冬季未出現大規模流行，出現流行延後的趨勢，加上防疫鬆綁、出遊人潮多，目前流感疫情仍在高點，未來兩周仍可能上升。

林詠青表示，國內上周新增28例流感併發重症病例，包括24例A型H1N1、4例A型H3N2，年齡介於未滿10歲至90多歲，發病日介於4月14日至5月6日，其中19例具慢性病史，23例未接種本季流感疫苗。

另國內新增2例流感併發重症死亡，年齡為70至80多歲，為1例男性、1例女性，發病日介於4月14日至24日，分別有代謝性疾病、心血管疾病及癌症等慢性病史，且均未接種本季流感疫苗，住院後檢驗流感陽性，均感染A型H1N1，經治療後仍未改善，不幸於5月初病逝。