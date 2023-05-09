森崴能源4月7日公告與彰品風力發電公司簽訂風力電廠統包工程承攬及20年期維運合約，同時，台南七股的77MW太陽光電案場也在4月14日正式取得電業執照，兩大業務均可望為公司創造營收貢獻。

森崴能源2022全年營收43.01億元，較2021年的43.34億元，微幅減少0.77%，幾近持平。今年開始，加速開發新的光電和風電案場，尤其受惠於旗下富崴能源先前標下的台電二期統包工程（規模約538億元），離岸工程開始施作並將陸續認列收入，加上彰化地區預計開發總容量54.6MW的陸域風機，今年下半年起主要工程款項可望陸續認列。

子公司富威電力的土城7MW儲能電廠，去年下半年投入台電電力交易平台及原有的綠電交易成長，連同興建中的宜蘭50MW儲能案場，預估下半年可開始提供服務，今年全年營收展望樂觀。

森崴能源今年除了獲得2023「台灣指數公司中小型A級動能50指數」及新增入列MSCI季度調整全球小型指數的新增股票，獲機構法人的認同肯定，同時也獲得新北市環保局海岸認養表揚及中華民國有機生活環境教育推廣協會頒發「綠色企業環保標章」，以實際行動傳達ESG企業的經營理念。