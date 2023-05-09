邱若蓉受到孩子鼓勵戒菸並走上健身之路成為專業教練，咬牙扛起養家責任不喊苦獲選家扶自強母親。（邱若蓉提供／呂筱蟬桃園傳真）★《中時新聞網》關心您：吸菸有害健康！戒菸專線：0800-636363。

38歲邱若蓉在19歲時結婚生子，有過3段婚姻都以離婚收場，為了養育陸續出生的4個小孩，每天被經濟壓力壓到喘不過氣，她受孩子鼓勵戒菸並開始運動，練出興趣後被網羅成為專業健身教練，如今她以成為國際健身教練為目標，努力給孩子一個溫暖的家，讓她獲選為家扶基金會自強母親。

邱若蓉說，從小父母親離異，考上大學後去找媽媽，才發現她已另組家庭，當時因憤怒染上菸癮及喝酒習慣，因為對家庭渴望，自己在19歲就結婚生下小孩，在第2個小孩出生後離婚。為了養小孩她到酒店工作，但大部分收入都給了褓姆，養育壓力及日夜顛倒生活選擇離職，後來也考取保險證照、堆高機證照等，力求找尋更好出路。

之後她陸續進入第2及第3段婚姻生下老3及老4，不服輸的性格讓她沒有被育兒打倒，咬牙扛起養家重擔，曾1天做2份工作，也要帶著小孩去推銷產品，回到家還要再做家庭代工幾乎沒有睡覺時間，直到里長轉介桃園家扶中心資源挹注，她才能稍微緩解家庭經濟壓力。

在孩子的鼓勵下，邱若蓉戒了10多年的菸癮，也嘗試在家看影片做運動因此產生興趣，她也在社群平台分享健身影片，因此被健身房相中網羅成為健身教練，之後成功考取體適能健身C級指導證照和體重管理師證照，並且在健身房工作開課教授學員。她也說，上天給予她在人生各階段不同的重量訓練，一路走來最大的收穫就是讓自己越來越堅強，自己也會繼續努力。

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