美國總統拜登預計將於本月中簽署一項備受矚目的行政命令，即限制美國對中國的敏感高科技領域的投資。這將是拜登政府繼去年10月實施對中國高級半導體和晶片製造設備的出口管制措施以來採取的又一重要舉措，以限制中國獲得可提高其軍事力量的技術能力。美國分析人士認為，拜登此舉將是他上任以來針對美中脫鉤最重要的舉措，北京可能對此進行報復行動。

《美國之音》引述分析人士指出，這項行政命令將建立起一個出境資本的篩檢機制，彌補財政部所屬外國投資委員會(CFIUS)與商務部的工業與安全局(BIS)審查外國投資與技術出口管制的監管缺口，主要項目將涵蓋先進半導體、人工智慧和量子計算，但很可能不包括生物技術。

奧爾布賴特石橋集團(Albright Stone Group)負責中國與科技政策的高級副總裁保羅．特廖洛(Paul Triolo)表示，用行政命令建立對外投資審查機制的是為了配合現有的出口管制措施，也是為了確保《晶片法案》資助的企業不會將補助資金用於投資中國，目的是防止中國將尖端技術用於軍事現代化。

不過，雖然拜登上任以來針對中國的高科技領域採取了一系列行動，但是他的國家安全顧問傑克．沙利文表示，這是「負責任管理競爭」，財政部長葉倫也說，美國不會利用這些手段來獲得經濟上的優勢，這些高級幕僚們一再強調「不會與中國脫鉤」，因為「全面脫鉤的後果對兩國來說都是災難性的，也會給世界帶來不穩定。」預計此一立場在本周的G7集團財長會議上還會再次傳達此一訊息。

報導說，拜登最新的行政命令所針對的投資主要是企業投資，但也涉及到私募股權和風險投資，以及某些形式的技術轉讓和合資企業，項目將集中在先進半導體和設備、人工智慧（與監控技術有關）和一些量子計算，但現階段還不會包括生物技術投資，也不包括常見的在華資產組合投資。

拜登政府內部就有關限制美國對中國高科技領域投資的討論已經持續了一年多，主要是權衡界定投資限制的範圍，原本預計在去年定稿。但因為白宮國安會與財政部對行政命令所針對的行業與執行方式存在分歧，因此延宕至今。

根據美國經濟分析局(Bureau of Economic Analysis)的數據，截至2021年底，美國企業對中國的累計總投資金額接近1200億美元，其中約一半用於製造業，其中對電腦和電子產品的投資額約為128億美元。

報導指出，新行政命令預計不會起到立竿見影的效果，其影響力仍需加以時日才能顯現，但美國為減少對中國供依賴所做的努力將不可避免地加劇美中「脫鉤」的趨勢，未來中方會採取何種報復措施，新美國安全中心(CNAS)科技與國家安全副研究員德雷克塞爾(Bill Drexel)表示，這要取決於他們目前能承受多少經濟損失。