2023台北文學・閱影展將於5月26日在光點台北電影院開跑，本屆影展以「意志」為主題，選映日本名導大島渚經典作品，還有西蒙波娃、莒哈絲等的22部經典電影，現場也由北市文化局長蔡詩萍致贈武士刀給擔任影展嘉賓的柯震東，策展人楊元鈴表示，大島渚作品很具衝擊力，他的攝影機就像一把武士刀，每次看他的電影都覺得好像被劈開，能去看自已的想望。

策展人楊元鈴表示，這次跟歷年不同之處在於主題選片希望能選到思考或概念上更具衝擊性的作品，今年以意志為主題，主要是因這時代疫情解封，看來好像自由，可是環繞在身邊的危機或衝突沒有消滅，我們必須去找接下來的目標、方向是什麼。

楊元鈴也說，透過西蒙波娃的紀錄片，看到她那時候開始思考人的存在、人跟社會的關係等，莒哈絲的作品則不斷反身自省，自己的定位、處於不同國家跟文化下的個人思索，大島渚作品更具衝擊力，他的攝影機就像一把武士刀，每次看他的電影都覺像被劈開，能去看自已的想望。

楊元鈴也說，大島渚拍的都是強暴犯、性犯罪或些不入流的小人物，但他背後要呈現的往往是社會的黑暗面，進一步把這些黑暗劈開後，試圖看到背後的光，這也是現在社會需要的。

今年也邀請去年拿下台北電影獎影帝的柯震東擔任影展嘉賓，並由蔡詩萍現場致贈武士刀，象徵在影像創作一路上披荊斬棘，蔡詩萍表示，今年主題不論是西蒙波娃還是大島渚，都是年少時代相當喜歡的主題，希望影展帶觀眾回想起這些歷久彌新的佳片；柯震東則說，當演員超過十年，從事電影產業很幸福，能透過文學去體驗別人的喜怒哀樂跟人生。

文化局表示，2023台北文學．閱影展開幕片以文壇大師米蘭昆德拉首部紀錄片《米蘭昆德拉：從玩笑到無謂的盛宴》揭開序幕，並推出「閱讀電影的靈光：西蒙波娃、莒哈絲」和「焦點導演：大島渚」等2大單元，本次影展也特別放映諾貝爾文學獎得主安妮艾諾與兒子聯合監製剪輯而成的自傳式紀錄片《安妮艾諾 超八時光》。

文化局也說，閱影展將於5月26日至6月8日在光點台北電影院舉辦，5月12日中午12時於Opentix兩廳院文化生活售票系統開始售票，今年適逢大島渚逝世10周年，焦點導演單元將一次放映12部大島渚不同時期代表作，完整認識這位電影大師的獨特魅力，其中包含早期作品《青春殘酷物語》、《太陽的墓場》等，屢次打破道德尺度與意識形態，創作意志堪稱影史第一人。

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