民眾日前到爭鮮外帶餐點，卻發現赤蝦壽司竟然出現藍綠色光，爭鮮說明，該批赤蝦經檢驗未有危害人體的菌種，也未添加螢光增白劑。台北市衛生局今派員到店調查，並抽驗赤蝦螢光增白劑及微生物含量，最快14天後檢驗結果出爐。

網友在臉書社團發文表示，日前到爭鮮外帶餐點，卻發現赤蝦壽司竟出現藍綠色光。爭鮮說明，該批赤蝦經檢驗未有危害人體的菌種，也未添加螢光增白劑。

台北市衛生局今派員到店了解漁獲來源及案件狀況，食藥科科長陳怡婷表示，民眾購買壽司後到電影院看電影，卻發現赤蝦壽司發出螢光而感到怪異，業者向衛生局解釋SGS檢驗皆合格，也無添加螢光增白劑，認為應為赤蝦的自然螢光反應。

陳怡婷表示，基於赤蝦壽司存在食安疑慮，衛生局決定抽驗螢光劑及微生物含量，檢測結果最快14天出爐，如確認添加螢光增白劑，將依《食品安全衛生法》開罰3萬至300萬元，如未檢出，將與食藥署專家討論是否為蝦類含磷酸鹽類或其他原因導致發光。