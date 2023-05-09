女子因闖紅燈遭警攔下，又因散發濃厚酒氣遭酒測，最後女子酒測值達0.47gm/l遭警依公共危險罪現行犯將逮捕移送。（翻攝畫面）

酒駕肇事代價高，切勿以身試法！新北市中和區有名28歲短裙正妹，因5日凌晨2時許南山路騎機車行經南山路時，號誌燈未轉為綠燈，該正妹便闖紅燈衝了出去，遭到巡邏員警發現，便將其攔下並進行酒測，但正妹「試吹4次」卻因倒吸、含住吹嘴以及吹氣力道不足而檢測失敗，直到第5次才成功，但其酒測值達0.47gm/l，也當場被員警依公共危險罪現行犯將逮捕移送。

從影片中可見，一名穿著紫色衣服的短裙正妹因闖紅燈遭巡邏員警攔下，但因正妹神色警張，渾身又散發濃厚酒氣，員警便要求進行檢測，然而正妹試著第1次吹酒測時，因倒吸一口氣檢測失敗，第2次吹酒測時又含著吹嘴再度檢測失敗。

然而正妹在進行第3、第4次吹酒測依然失敗，而這名正妹也無奈表示「我剛剛一直再吹啊」，最後進行第5次吹酒測時，在員警喊著「來來來再大力一點」，酒測儀器總算程公測到數值，然而，一看酒測值0.47gm/l，這名這正妹已超過法定標準值0.250.47gm/l，員警也表示將依公共危險罪現行犯將正妹逮捕移送。

警方表示，由於女子酒測值超過法定標準，已達0.47MG／L，全案依公共危險罪移請新北地檢署偵辦，也呼籲，酒足飯飽後，謹記「指定駕駛」、「代客叫計程車」及「代客開車」，寧願花錢平安回家也不要冒險酒後駕車，酒駕肇事代價高，切勿以身試法，才能保護自己和用路人的安全。