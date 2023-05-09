總統陳水扁之子、民進黨前高雄市議員陳致中，因洗錢罪遭判刑1年，11日天下午將先到高雄地檢署報到入監服刑。截至今天下午，未有支持者提出集會申請，高市警方已規畫好警力，包含當地轄區新興分局16名員警，另還有20名預備警力待命。

陳致中將於11日下午3點30分到雄檢報到、發監執行。就怕當日會有支持者或前來聲援送行，高雄市警方也針對當日安排安全維護勤務，進行交管和安全維護以及現場秩序，新興分局一共安排16名警力，另外還有向市警局申請，預備20名保大警力待命，保安科表示，目前截至今日下午5時，未有支持者提出集會申請，目前也未接到相關情資。

對於即將入監服刑，陳致中今早有感而發在臉書寫下：「1986年爸爸因蓬萊島案關8個月，可能他太常不在家，讀小學的姐姐跟我隔了一陣才察覺，他被抓去黑牢了。他回家後大家要出去吃飯，算人數竟少算爸爸一個」，他感嘆寫下：「作為政治人物，總是對家人無比虧欠！致中踏上政治不歸路，感受更深，時隔37年歷史重演，希望小朋友不會少算一個人」