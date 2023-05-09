互瞄不爽爆流血衝突 男子胸背刺傷送醫

新北市汐止區原興廣場今（9）日凌晨發生流血衝突，李姓、王姓男子互不認識，因互看不順眼先引發口角，進而爆發肢體衝突，李男遭王男一方歐姓友人持折疊刀刺傷左胸及背部，歐男也劃傷自己手臂，李男手術後情況穩定，目前在院觀察，歐男就醫後由警方帶回，依殺人未遂罪嫌送辦。

據了解，19歲王男與23歲歐姓、21歲葉姓友人今日凌晨在汐止原興廣場閒聊，29歲李男一行人路過，王、李互瞄不爽先是對罵，進而2人發生扭打，歐男上前勸架，卻遭李男掐頸，歐男遂取出折疊刀反擊，刺傷李男左胸及背部，行凶後將折疊刀藏放在葉男背包內。

汐止警分局社后派出所獲報派員趕抵，李男已由友人自行送往汐止國泰醫院急救，現場僅剩王男一方3人，警方先通報消防局將手臂受傷的歐男送醫，並將王男與葉男帶回調查偵辦。

警方在葉男背包內查獲折疊刀2把及西瓜刀1把，歐男就醫包紮後亦由警方帶回偵辦，歐男坦承持刀傷人，偵訊後，警方依殺人未遂罪嫌將王、歐、葉男3人移送偵辦。